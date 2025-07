Wimbledon live: Jannik Sinner vs. Pedro Martinez im TV, Livestream, Liveticker

Jannik Sinner bekommt es in der dritten Runde von Wimbledon mit Pedro Martinez zu tun. Das Match gibt es ab 14:30 Uhr im Livestream auf Amazon Prime und im Liveticker bei uns!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.07.2025, 18:33 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner trifft auf Pedro Martinez

Auf dem Weg in die dritte Runde von Wimbledon hatte Jannik Sinner keinerlei Probleme - und es würde schon sehr überraschen, wüsste Pedro Martinez am Samstag gegen den Weltranglistenersten mehr auszurichten als Luca Nardi oder Aleksandar Vukic.

Martinez liegt in der Weltrangliste auf Position 52 und fühlt sich eigentlich auf Sand am wohlsten. Im Head to Head mit dem Spanier liegt Sinner 1:0 voran, 2022 gewann er bei seinem Heimturnier in Rom mit 6:4 und 6:3.

Wo wird Jannik Sinner gegen Pedro Martinez gestreamt?

Das Wimbledon-Drittrundenspiel zwischen Jannik Sinner und Pedro Martinez ist als erstes Match um 14.30 Uhr MESZ auf dem Centre Court angesetzt. Amazon Prime überträgt im Livestream, wir haben den Liveticker für euch!