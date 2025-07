Wimbledon live: Laura Siegemund vs Leylah Fernandez im TV, Livestream, Liveticker

Laura Siegemund trifft in Runde 2 in Wimbledon auf die Kanadierin Leylah Fernandez - ab 12 Uhr live im Livestream auf Amazon Prime und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.07.2025, 11:38 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund, Leylah Fernandez

Laura Siegemund hatte sich zum Auftakt souverän gegen Peyton Stearns durchgesetzt, nun wartet mit der an 29 gesetzten Leylah Fernandez ein Härtetest. Die Kanadierin, 2021 im Finale der US Open, hatte eine durchwachsene Rasensaion, als Highlight bei drei Turnierteilnahmen war das Viertelfinale in Nottingham drin.

Es ist die erste Begegnung zwischen Siegemund und Fernandez.

Wo wird Laura Siegemund gestreamt?

Das Wimbledon-Zweitrundenspiel zwischen Laura Siegemund und Leylah Fernandez ist für 12 Uhr MESZ auf Court 14 angesetzt. Amazon Prime überträgt im Livestream, wir haben den Liveticker für euch!