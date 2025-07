Wimbledon live: Novak Djokovic vs Alexandre Muller im TV, Livestream, Liveticker

Novak Djokovic trifft in Runde 1 beim Wimbledon-Turnier 2025 auf den Franzosen Alexandre Muller - ab 17 Uhr live auf Amazon Prime und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.07.2025, 09:06 Uhr

Djokovic, siebenfacher Sieger an der Church Road, will sein 25. Grand-Slam-Turnier holen - und in Wimbledon werden ihm dafür die größten Chancen eingeräumt. Man bedenke: In den vergangenen sechs Auflagen stand Djokovic stets im Finale. 2023 und 2024 verlor er allerdings gegen Carlos Alcaraz.

Alexandre Muller, Nummer 41 der Welt, kann von solchen Erfolgen freilich nur träumen. Be ihm steht ein Turniersieg insgesamt in der Statistik.

Im direkten Vergleich führt Djokovic mit 1 zu 0 gegen Muller: 2023 gewann er in Runde 1 der US Open entspannt in drei Sätzen.

Djokovic - Muller: Wo gibt's einen Livestream?

Das Erstrundenspiel zwischen Djokovic und Muller in Wimbedon ist als drittes Match nach 14.30 MESZ auf Centre Court angesetzt, nach dem Auftritt von Titelverteidigerin Barbora Krejcikova und der Fortsetzung des Matches Zverev/Rinderknech. Amazon Prime überträgt im Livestream, wir haben den Liveticker für euch!