Wimbledon live: Novak Djokovic vs. Miomir Kecmanovic im TV, Livestream, Liveticker

Novak Djokovic bekommt es in der dritten Runde von Wimbledon mit Miomir Kecmanovic zu tun. Das Match gibt es ab ca. 18 Uhr im Livestream auf Amazon Prime und im Liveticker bei uns!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.07.2025, 19:17 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic trifft auf Miomir Kecmanovic

Novak Djokovic präsentierte sich in Wimbledon bislang in beeindruckender Form und darf sich berechtige Hoffnungen auf Grand-Slam-Titel Nummer 25 machen. In der dritten Runde bekommt es der Serbe am Samstag mit seinem Landsmann Miomir Kecmanovic zu tun.

Kecmanovic schaltete zum Auftakt den an Position 30 gesetzten Alex Michelsen aus und setzte sich danach gegen Jesper de Jong tun. Gegen Djokovic liegt der 25-Jährige im direkten Vergleich mit 0:3 zurück.

Wo wird Novak Djokovic gegen Miomir Kecmanovic gestreamt?

Das Wimbledon-Drittrundenspiel zwischen Novak Djokovic und Miomir Kecmanovic ist als drittes Match ab ca. 18 Uhr MESZ auf dem Centre Court angesetzt. Amazon Prime überträgt im Livestream, wir haben den Liveticker für euch!