Wimbledon: Lulu Sun beendet Emma Raducanus Träume, Emma Navarro die von Coco Gauff

Qualifikantin Lulu Sun aus Neuseeland steht sensationell im Viertelfinale des Wimbledon-Turniers 2024. Sie schlug Lokalmatadorin Emma Raducanu in drei Sätzen. Anschließend musste auch Coco Gauff die Segel streichen.

von Florian Goosmann aus Wimbledon

zuletzt bearbeitet: 07.07.2024, 22:41 Uhr

© Getty Images Lulu Sun

Nichts ist es mit einem möglichen Wimbledonsieg von Emma Raducanu - und auch nichts mit einem von Coco Gauff. Beide Mitfavoritinnen auf den Titel unterlagen am Sonntagabend überraschend.

Lokalmatadorin Raducanu hatte bislang einen glänzenden Eindruck hinterlassen beim Wimbledon-Turnier 2024, gegen die furchtlose Lulu Sun aber war sie am Ende machtlos.

6:2, 5:7, 6:2 hieß es für die Weltranglisten-123. Sun, die aus der Quali ins Hauptfeld gelangt war und in der ersten Runde mit Qinwen Zheng bereits die Nummer 8 des Turniers besiegt hatte.

Raducanu war von der Power der 23-Jährigen über das gesamte Match hinweg schlicht überfordert. Dennoch stecke sie zu keinem Zeitpunkt auf, konnte den zweiten Durchgang mit viel Kampfgeist für sich entscheiden.

Zu Beginn des dritten Satzes rutschte sie dann weg, eine Behandlungspause am rechten Bein und am Rücken folgte. Sun aber ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen, schaffte direkt das Break und spielte den Satz und das Match souverän zu Ende.

Zum Vergleich: 52 Winner standen bei ihr am Ende in der Statistik, bei Raducanu nur 19.

Sun nun gegen Donna Vekic

“Es war ein tolles Match gegen sie. Sie hat alles gegeben, um zu gewinnen", lobte Sun ihre Gegnerin am Ende.

Raducanu war bis zum Schluss hin von einem euphorischen Publikum getragen worden. Das allerdings auch Sun fair und lautstark zum Sieg applaudierte.

Ihr aggressives Spiel mit vielen Netzangriffen verdankt Sun übrigens den Altmeistern des Spiels, wie sie verriet. “Ich habe viele Profis gesehen, als ich aufgewachsen bin. Federer, wie er ans Netz gegangen ist", sagte sie. "Oder auf Youtube: Steffi Graf gegen Navratilova. Ich habe das alles in mich aufgesogen und versucht, in mein Spiel zu übernehmen."

Mit Erfolg. Sun steht nun erstmals im Viertelfinale eines Major-Turniers. Gegnerin dort: Donna Vekic, die in einem von vielen Regenunterbrechungen verzögerten Spiel mit 6:2, 1:6 und 6:4 gegen Paula Badosa gewann.

Coco Gauff unterliegt Navarro in zwei Sätzen

Coco Gauff durfte direkt im Anschluss ran, sie war nach dem Ausscheiden von Iga Swiatek nominell die höchstplatzierte verbliebene Spielerin im Draw - mit berechtigen Hoffnungen auf mehr, vielleicht sogar auf den Titel.

2019 hatte sie genau hier erstmals auf sich aufmerksam gemacht, als sie Venus Williams schlug und ins Achtelfinale kam, mit nur 15 Jahren.

Jetzt, fünf Jahre später, war erneut in der Runde der letzten 16 Schluss, diesmal gegen Landsfrau Emma Navarro. Die agierte furchtlos - 6:4, 6:3 hieß es am Ende. “Ich habe sehr aggressiv gspielt”, erklärte sie ihren Sieg. “Ich habe großen Respekt vor Coco, vor allem, was sie in ihrem jungen Alter schon erreicht hat.”

Auch Navarro zeigte große Ehrfurcht, auf dem berühmtesten Platz der Welt antreten zu dürfen. “Ich bin einfach dankbar, hier auf Centre Court zu spielen. So viele Legenden haben hier vor mir gespielt.”

Das Damen-Draw ist damit offen wie selten, speziell auf der unteren Seite: Lulu Sun, Donna Vekic, Jasmine Paolini und Emma Navarro - eine der vier wird das Endspiel erreichen. Und damit die Chance haben, selbst zur Legende zu werden.