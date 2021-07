Wimbledon: Medvedev mit Galavorstellung, auch Berrettini und Bautista Agut weiter

Daniil Medvedev schlug Carlos Alcaraz in der zweiten Runde von Wimbledon dank einer Galavorstellung in drei Sätzen. Matteo Berrettini und Roberto Bautista Agut gestalteten ihre Auftritte am Donnerstag ebenfalls siegreich.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.07.2021, 18:59 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev ließ Carlos Alcaraz keine Chance

Daniil Medvedev meldet in Wimbledon weiterhin Ansprüche auf seinen ersten Grand-Slam-Titel an: Der Weltranglistenzweite zeigte auf dem Court 1 gegen Youngster Carlos Alcaraz eine beeindruckende Leistung und setzte sich locker mit 6:4, 6:1 und 6:2 durch. In der dritten Runde bekommt er es mit Marin Cilic oder Benjamin Bonzi zu tun.

Mit Matteo Berrettini gab sich am Donnerstag zudem ein weiterer Mitfavorit auf den Titel keine Blöße. Der Italiener schlug Botic van de Zandschulp mit 6:3, 6:4 und 7:6 (4). Er trifft nun auf Aljaz Bedene, der Yoshihito Nishioka klar in drei Sätzen besiegte. Auch Nishiokas Landsmann Kei Nishikori zog in seiner Zweitrundenpartie gegen Jordan Thompson mit 5:7, 4:6, 7:5 und 3:6 den Kürzeren.

Monfils verliert, Bautista Agut kämpft sich durch

Darüber hinaus gewannen auch Cameron Norrie (6:3, 6:1 und 6:2 vs. Alex Bolt), Alexander Bublik (6:4, 7:6 (6) und 7:6 (4) vs. Grigor Dimitrov) James Duckworth (7:5, 6:7 (4), 6:3 und 6:2 vs. Sam Querrey) ihre Zweitrundenpartien. Schon am frühen Nachmittag hatte Alexander Zverev sein Drittrundenticket gelöst.

In der oberen Hälfte gab es indes eine kleine Überraschung: Gael Monfils verlor gegen Pedro Martinez in vier Durchgängen und musste sich bereits früh aus Wimbledon verabschieden. Der an Position acht gesetzte Roberto Bautista Augt konnte hingegen ein weiteres "Upset" vermeiden und behauptete sich gegen Miomir Kecmanovic mit 6:3, 6:3, 6:7 (3), 3:6 und 6:3. Der Spanier trifft nun auf den Deutschen Dominik Koepfer.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon