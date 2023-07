Wimbledon: Mirra kann auch Rasen - 16-jährige Andreeva in Runde drei

Die erst 16-jährige Mira Andreeva ist wie schon bei den French Open auch in Wimbledon als Qualifikantin in die dritte Runde eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.07.2023, 16:18 Uhr

© Getty Images Mirra Andreeva steht in Wimbledon in Runde drei

Von einer 16-Jährigen kann man nun wirklich nicht verlangen, dass sie sich selbst um etwaige Visa-Angelegenheiten kümmert. Und so ist es nachvollziehbar, dass Mirra Andreeva vor wenigen Wochen in Roland Garros wahrheitsgemäß nicht wusste, ob sie in Wimbledon antreten kann. Was dieser Tage für russische Staatsbürgerinnen ja keine Selbstverständlichkeit ist.

Ganz offensichtlich haben aber sowohl die organisatorischen wie auch die sportlichen Umstände gepasst. Denn Andreeva steht wie schon in Paris nun auch in Wimbledon in Runde drei. Nach dem Auftakterfolg gegen Xiyu Wang profitierte die Teenagerin nun von der Aufgabe von Barbora Krejcikova. Allerdings führte Andreeva zum Zeitpunkt der Aufgabe der French-Open-Siegerin von 2020 mit 6:3 und 4:0. Nächste Gegnerin wird nun entweder Anastasia Potapova oder Kaja Juvan sein.

Svitolina schlägt Mertens

Das Verletzungspech schien die tschechischen Spielerinnen an diesem Donnerstag im Übrigen zu verfolgen: Denn auch Karolina Muchova konnte ihr Match gegen Jule Niemeier nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte zu Ende bringen. Niemeier gewann mit 6:4, 5:7 und 6:1 und spielt nun gegen Dalma Galfi.

Einen schönen Erfolg feierte Elina Svitolina, die gegen Elise Mertens mit 6:1, 1:6 und 6:1 gewann. Svitolina trifft nun auf Sofia Kenin, die Siegerin der Australian Open 2020.

