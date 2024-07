Wimbledon: Mitfavorit Hubert Hurkacz stolpert über Arthur Fils

Hubert Hurkacz, dem man beim Wimbledon-Turnier 2024 durchaus Chancen auf einen tiefen Run zutrauen durfte, ist gegen den Franzosen Arthur Fils unglücklich ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.07.2024, 15:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Hubert Hurkacz ist in Wimbledon 2024 nicht mehr dabei

Keine Frage: Arthur Fils hat im ersten Match auf dem Court 2 am Donnerstag eine feine Leistung geboten, vor allem in den ersten beiden Sätzen gegen den favorisierten Hubert Hurkacz. Danach allerdings startete der Pole eine Aufholjagd - und hätte es beinahe in den fünften Satz geschafft. Beim Stand von 8:7 im Tiebreak stürzte Hurkacz allerdings - und musste wenige Augenblicke später aufgeben.

Damit steht Arthur Fils erstmals in der dritten Runde eines Grand-Slam-Turniers. Und trifft dort auf den Sieger der Partie zwischen Tomas Machac und Roman Safiullin.

Eilig hatte es davor Alex de Minaur, der gegen Jaume Munar mit 6:2, 6:2 und 7:5 gewann. De Minaur wartet nun entweder auf Landsmann Thanasi Kokkinakis oder auf Lucas Pouille.

Hier das Einzel-Tableau der Männer