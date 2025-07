Wimbledon: Nach Aufgabe - Taylor Fritz im Viertelfinale

Taylor Fritz hat nach einem kurzen Arbeitstag das Viertelfinale von Wimbledon erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.07.2025, 15:05 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz

Der Weltranglisten-Fünfte profitierte dabei von der Aufgabe seines Gegners Jordan Thompson beim Stand von 6:1 und 3:0 für den US-Amerikaner.

Für Fritz sollte der kurze Auftritt alles in allem eine willkommende Abwechslung sein: Er hatte in den ersten beiden Runden jeweils über fünf Sätze gehen müssen, in Runde 1 gegen Giovanni Mpetshi Perricard dabei einen 0:2-Satzrückstand drehen müssen. Das Match zog sich über zwei Tage.

Fritz trifft nun auf Karen Khachanov, der gegen Kamil Majchrzak einen starken Auftritt hinlegte und 6:4, 6:2, 6:3 gewann - gerade noch rechtzeitig, bevor der Regen einsetzte.

