Wimbledon: Nick Kyrgios im Anflug auf sein Lieblingsturnier

Nick Kyrgios wird beim Rasenklassiker in Wimbledon auf die Tour zurückkehren - und könnte als ungesetzter Spieler schon in der ersten Runde auf einen absoluten Weltklassemann treffen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.06.2021, 17:46 Uhr

12. Februar 2021. John Cain Arena. Nick Kyrgios und Dominic Thiem verwandeln gefühlt ganz Melbourne in ein Tollhaus. Drei Stunden und 21 Minuten lang duellieren sich die beiden Protagonisten, ehe der Österreicher das australische Publikum verstummen lässt und trotz eines 0:2-Satzrückstandes ins Achtelfinale einzieht.

Seit diesem Match waren die Erfolge sowohl für Thiem als auch für Kyrgios allerdings spärlich gesät: Während der Lichtenwörther in die erste mittelgroße Krise seiner Laufbahn schlitterte, fuhr der Mann aus Canberra höchstens beim Videospiel "Fortnite" Siege ein. Am Tennissport zeigte Kyrgios in den vergangenen Monaten relativ wenig Interesse.

Sein Lieblingsturnier in Wimbledon bewegte den 26-Jährigen nun aber offenbar doch dazu, die Videokonsole gegen den Tennisschläger zu tauschen und auf die Tour zurückzukehren. Denn wie Kyrgios auf Twitter schrieb, sind die Tage in seiner Heimat für ihn vorerst gezählt. Das erste Reiseziel des Australiers? Der All England Club im Südwesten Londons.

Zuletzt hatten Kyrgios Nackenprobleme zu schaffen gemacht, Absagen für die Turniere in Stuttgart, im Londoner Queen's Club und auf Mallorca waren die Folge. Wie es um die Form des Weltranglisten-61. bestellt ist, ist daher kaum einzuschätzen. Klar ist aber auch, dass die absoluten Topspieler in Wimbledon wohl nicht allzu viel Lust auf ein frühes Duell mit dem ungesetzten Australier hätten.