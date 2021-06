Wimbledon: Nick Kyrgios und Venus Williams starten in der Mixed-Konkurrenz

Nick Kyrgios und Venus Williams werden in Wimbledon im Mixed-Wettbewerb gemeinsam an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.06.2021, 20:05 Uhr

Manchmal gehen Wünsche dann eben doch in Erfüllung: Als Venus Williams im Jahr 2017 nach ihrem Traum-Mixed-Partner gefragt wurde, musste die US-Amerikanerin nicht lange überlegen: "Ich denke, es würde großen Spaß machen, mit Nick Kyrgios zu spielen."

Vier Jahre später ist es nun so weit: Wie Kyrgios beim Media Day am Samstag bekanntgab, wird er in Wimbledon in der Mixed-Konkurrenz gemeinsam mit der 41-Jährigen an den Start gehen. Somit wurde der Australier bei der Suche nach einer Partnerin doch noch fündig, hatte er zu Beginn der Woche via Twitter ja noch nach einer Frau an seiner Seite gesucht.

Sowohl Kyrgios als auch Williams warten indes bereits seit den Australian Open auf einen Sieg: Während dies beim 26-Jährigen angesichts seiner bis Wimbledon andauernden Turnierpause eine logische Konsequenz ist, verlor die US-Amerikanerin zuletzt sechs Begegnungen in Folge.

Beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres trifft Kyrgios im Einzel zunächst auf Ugo Humbert, Williams bekommt es mit Mihaela Buzarnescu zu tun. Die Auslosung für die Mixed-Konkurrenz erfolgt am 30. Juni um 13:00 Uhr MEZ.