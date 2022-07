Wimbledon: Novak Djokovic erreicht achtes Wimbledonfinale

Der Weltranglistendritte Novak Djokovic hat zum achten Mal seit 2011 das Finale in Wimbledon erreicht und peilt im All England Club seinen vierten Turniersieg in Folge und den siebten insgesamt an.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.07.2022, 19:06 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Der an Nummer eins gesetzte Serbe gewann im Halbfinale gegen den Briten Cameron Norrie mit 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Im 32. Grand-Slam-Endspiel seiner Karriere trifft Djokovic am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) auf den Australier Nick Kyrgios, aktuell die Nummer 40 der Welt.

Kyrgios war im Halbfinale am Freitag spielfrei, er profitierte von der Absage des an Nummer zwei gesetzten Spaniers Rafael Nadal. Der Gewinner der beiden diesjährigen Grand-Slam-Turniere in Melbourne und Paris konnte wegen einer Bauchmuskelverletzung nicht zum Match gegen Kyrgios antreten.

Djokovic über Kyrgios: "Hoffentlich wird es diesmal anders sein"

Djokovic steht in seinem insgesamt 32 Majorfinale (20 davon hat er gewonnen), damit in mehr als Roger Federer und Rafael Nadal (je 31).

Im direkten Vergleich mit Djokovic führt Kyrgios mit 2:0 - beide Matches fanden allerdings in 2017 statt, als Djokovic ein kleines Tief durchmachte.

"Er hat nicht viel zu verlieren", so Djokovic in Richtung seines Endspielgegners. "Wir haben eine lange Zeit nicht mehr gegeneinander gespielt, ich habe noch keinen Satz gegen ihn gewonnen. Hoffentlich wird es diesmal anders sein."

