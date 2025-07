Wimbledon: Novak Djokovic nach kleinem Durchhänger sicher weiter

Novak Djokovic hat mit etwas Mühe die zweite Runde in Wimbledon erreicht. Nun geht's gegen einen Lokalmatadoren.

von Florian Goosmann aus Wimbledon

zuletzt bearbeitet: 01.07.2025, 23:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic

Novak Djokovic musste eine Ehrenrunde drehen, dann aber siegte er sicher noch vor Ladenschluss, konkret vor “Curfew” in London um 23 Uhr Ortszeit. 6:1, 6:7 (7), 6:2, 6:2 hieß es nach 3 Stunden und 19 Minuten Spielzeit für den “Djoker” gegen den Franzosen Alexandre Muller.

Der wehrte sich vor allem im zweiten Durchgang stark. Djokovic kam hier zu elf Breakchancen, nutzte aber keine; ebenso keinen seiner insgesamt sechs (!) Satzbälle. Am Ende setzte sich aber die Klasse des Rekord-Majorchamps gegen die Nummer 41 der Welt durch.

“Ich nehme es nie für selbstverständlich, auf diesen Platz zu treten”, so Djokovic, der zwischenzeitlich auch mit Magenproblemen zu kämpfen hatte. Er habe dann aber einige “Wunderpillen” vom Turnierarzt bekommen. Und sei wieder zu Kräften gekommen.

Djokovic will Grand-Slam-Titel Nummer 25

Djokovic hatte im Vorfeld des Turniers erklärt, in Wimbledon die größe Möglichkeit zu sehen, einen weiteren Majortitel zu seiner Sammlung hinzuzufügen. “Ich wäre nicht hier, wenn ich nicht daran glauben würde, eine Chance zu haben”, sagte er also angesprochen auf seine Siegaussichten - auf den achten Wimbledonsieg und den 25. Majorerfolg insgesamt. “Bei den letzten sechs Auflagen habe ich sechs Mal das Finale erreicht.” Und dabei vier Titel geholt. 2023 und 2024 war jedoch Carlos Alcaraz im Finale zu stark.

Djokovic erklärte auch, er sehe Rasen als seinen besten Belag an. “Warum also es nicht noch mal schaffen?"

Djokovic hatte schon als Kind von einem Wimbledonsieg geträumt.

Djokovic trifft nun am Donnerstag in einem Schlagerspiel auf den britischen Lokalmatadoren Dan Evans. Der hatte Djokovic beim einzigen Aufeinandertreffen der beiden geschlagen - 2021 beim Masters-Turnier in Monte-Carlo.