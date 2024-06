Wimbledon: Novak Djokovic spielt nur unter einer Bedingung

Novak Djokovic trainiert schon fleißig auf dem Heiligen Rasen von Wimbledon. Ob er antritt, macht er von einer Sache abhängig.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.06.2024, 17:45 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Am Sonntag schon war Djokovic in London gelandet, mittlerweile trainiert er regelmäßig auf dem Rasen an der Church Road, nur rund drei Wochen nach seiner Operation am rechten Meniskus.

Aber ob er wirklich auch antritt? Damit ist natürlich zu rechnen, auch wenn der siebenfache Wimbledon-Champ sich in Vorsicht übt.

Er trete nur an, wenn er wisse, dass er in der Lage sein werde, weit im Turnier zu kommen und um den Titel mitzuspielen, verriet Djokovic der BBC. “Andernfalls gebe ich jemand anderem die Möglichkeit zu spielen.”

Die Reha laufe in die richtige Richtung, täglich ginge es um ein paar Prozentpunkte aufwärts. “Das gibt mir Hoffnung und ermutigt mich, weiterzumachen.” Zumal es noch eine Woche hin sei bis zum Start.

“Ich habe in den vergangenen zweieinhalb Wochen viele Stunden in der Reha investiert. Viele Stunden”, betonte Djokovic.

Er habe erstmals in seiner Karriere mit einer größeren Verletzung am Knie zu kämpfen, “ich versuche damit, von Tag zu Tag bstmöglichst umzugehen.”

Djokovic hatte im vergangenen Jahr das Finale gegen Carlos Alcaraz in spannenden fünf Sätzen verloren.

In dieses Jahr war der Djoker nur stotternd gestartet und ist noch ohne Turniersieg.