Wimbledon: Novak Djokovic vs Andrey Rublev im TV, Livestream, Liveticker

Novak Djokovic (ATP-Nr. 2) trifft im Viertelfinale des Wimbledonturniers 2023 auf Andrey Rublev (ATP-Nr. 7) - ab 16 Uhr live im TV und im Livestream auf Sky / WOW und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.07.2023, 11:02 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic, Andrey Rublev

Novak Djokovic musste mächtig kämpfen, aber in den entscheidenden Moment war es wie immer: Djovovic spielte fehlerlos, der Gegner, in dem Fall Hubert Hurkacz, wird nervös. "Hubi" knöpfte dem Djoker dennoch einen Satz ab, dann aber machte der Titelverteidiger die Sache halt in vier Sätzen klar: 7:6 (6), 7:6 (6), 5:7 und 6:4 hieß es schließlich.

Dort geht gegen Andrey Rublev, der gegen "Tennis-Trickser" Alexander Bublik in fünf Sätzen die Oberhand behalten hatte und dabei einen der Schläge des Turniers hingelegt hatte, als er einen Ball quasi wegtauchte, ein Becker-Hecht von der Grundlinie, was ihn selbst verblüffte: Er mache das nie, habe zu viel Panik, wollte das mal auf Rasen probieren, zumindest mal im Training. Was er auch nicht getan habe - nun also im Match.

Djokovic führt im H2H gegen Rublev

Im direkten Vergleich führt Djokovic mit 3:1 - einzig 2022 im Finale von Belgrad gewann Rublev, damals gegen einen von der anstrengenden Woche aber auch extrem platten Djokovic.

Auf Rasen haben die beiden noch nie gegeneinander gespielt.

Djokovic aber zeigte großen Respekt: Rublev sei ein fantastischer Spieler mit einer der besten besten Vorhände, mit viel Intensität und einem gewissen Einschüchterungspotential aufgrund seines Stöhnens.

Und sonst: "Ein außerst netter Kerl. Sehr netter Mensch. Er arbeitet so hart wie jeder andere da draußen, um ein Top-10-Spieler zu sein, was er in den letzten Jahren. Er ist einer der beständigsten Spieler auf allen Belägen. Ich habe eine Menge Respekt vor ihm."

Wann spielt Djokovic gegen Rublev?

Das Viertelfinale zwischen Novak Djokovic und Andrey Rublev ist als zweites Match nach 14.30 Uhr angesetzt. Sky / WOW übertragen im Fernsehen und Livestream, im Liveticker sind wir für euch am Start!