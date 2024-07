Wimbledon: Nur zehn Sekunden Bedenkzeit für Emma Raducanu

Emma Raducanu wird in Wimbledon 2024 also mit Andy Murray im Mixed antreten. Und ist auch im Einzel ganz gut auf Kurs.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.07.2024, 10:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

In zehn Sekunden kann man eigentlich erstaunlich viel unterbringen. Etwa einen olympischen 100-Meter-Lauf. Andererseits können zehn Sekunden auch recht knapp geraten. Wenn man zum Beispiel all seine Rituale vor dem Aufschlag durchbringen muss wie ein Rafael Nadal. Wenn man nun hört, dass Emma Raducanu zehn Sekunden lang gebraucht hat um sich für eine Teilnahme mit Andy Murray im Mixed-Doppel in Wimbledon 2024 zu entscheiden, darf man also fragen: „nur“ oder „immerhin“?

In Wahrheit war es natürlich ein „No Brainer“, wie die Anglophile so gerne sagt. „Ich glaube, manche Dinge sind einfach größer als nur Tennis“, erklärte Raducanu also nach ihrem erstaunlich glatten 6:1 und 6:2 gegen Elise Mertens am Mittwoch. „Manche Dinge sind Einmal-im-Leben-Erinnerungen, die man für den Rest seines Lebens behält. In Wimbledon mit Andy Murray zu spielen, so etwas kommt nicht oft vor.“

Raducanu sieht Murray Silber gewinnen

„Am Ende meines Lebens, am Ende meiner Karriere, wenn ich 70 Jahr alt bin, weiß ich, dass ich die Erinnerung haben werde, mit Andy Murray in einem Heim-Grand-Slam gespielt zu haben“, so Raducanu weiter, die schon als junges Mädchen davon geträumt hat, mit Murray zu spielen. 2012 bei den Olympischen Spielen habe sie das gemischte Doppel Murray und Laura Robson ganz genau beobachtet.

„Ihn hier mit Lara Silber gewinnen zu sehen - ich war damals so weit davon entfernt, es war wie ein ganz weit entlegener Traum. Für mich ist es wichtig, so etwas nicht zu vergessen, die Gefühle als Kind zuzulassen, warum man mit diesem Sport begonnen hat und warum man auf den großen Courts spielen möchte. Es ist eine echte Ehre und ich bin richtig begeistert.“

Für Begeisterung könnte Raducanu aber auch im Einzel sorgen. Denn da geht es nun gegen Maria Sakkara. Und auch wenn die Griechin gemäß Weltrangliste als Favoritin in die Partie geht - gerade bei Majors hat Sakkara zuletzt keine guten Erfahrungen gemacht.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen