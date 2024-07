Wimbledon: Osaka verliert klar, Gauff und Raducanu weiter

Während Naomi Osaka am Mittwoch in Wimbledon eine überraschend klare Zweitrundenpleite einstecken musste, hatten Coco Gauff und Lokalmatadorin Emma Raducanu keinerlei Probleme.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.07.2024, 20:30 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka hatte gegen Emma Navarro keine Chance

Die vierfache Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka ist in Wimbledon in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Japanerin unterlag der an Position 19 gesetzten Emma Navarro am Mittwoch klar mit 4:6 und 1:6. Für den Zweisatzerfolg am Centre Court benötigte die US-Amerikanerin, die nun auf Diana Shnaider trifft, nicht einmal eine Stunde Spielzeit.

Ein weiteres überraschend eindeutiges Ergebnis bekamen die Zuschauer auf Court 1 zu sehen. Lokalmatadorin Emma Raducanu fertigte Elise Mertens mit 6:1 und 6:2 ab und bekommt es in der dritten Runde nun mit Maria Sakkari zu tun.

Keinerlei Probleme hatte auch die Weltranglistenzweite Coco Gauff, die durch einen 6:2 und 6:1-Sieg über die rumänische Qualifikantin Anca Todoni in die Runde der letzten 32 einzog. In dieser steht auch Bianca Andreescu, die sich gegen Linda Noskova mit 6:3 und 7:6 (5) behauptete.

