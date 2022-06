Wimbledon: Oscar Otte ohne Probleme gegen Gojowczyk

Oscar Otte (ATP-Nr. 37) hat beim Wimbledon-Turnier 2022 souverän die zweite Runde erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.06.2022, 22:57 Uhr

© Getty Images Oscar Otte

Der Aufsteiger der letzten Monate gewann mit 6:1, 6:2, 6:1 gegen Landsmann Peter Gojowczyk und trifft damit auf den Sieger der Partie zwischen Lokalmatator Jay Clarke (ATP-Nr. 156) und Qualifikant Christian Harrison (ATP-Nr. 251).

Otte hatte sich Anfang des Jahres unter die Top 100 der Welt gespielt und mit starken Auftritten auf Rasen (Halbfinals in Stuttgart und Halle) unter die Top 50. In Wimbledon ist es nach einigen Absagen, zuletzt der von Gael Monfils, an Position 32 gesetzt.

Gegen Gojowczyk dominierte er von Anfang bis Ende, einzig der zweite Aufschlag hakte etwas bei zehn Doppelfehlern - viele für ihn und in einem doch überschaubar langen Match.

Zuvor hatte bereits Maximilian Marterer die zweite Runde erreicht: Er schlug Aljaz Bedene mit 4:6, 7:5, 6:4 und 7:5. Nächster Gegner ist Frances Tiafoe.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon