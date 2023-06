Wimbledon: Otte, Marterer schaffen Einzug ins Hauptfeld, Struff muss absagen

Oscar Otte und Maximilian Marterer haben die Qualifikation für das Hauptfeld in Wimbledon 2023 geschafft. Jan-Lennard Struff muss dagegen auf eine Teilnahme verzichten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.06.2023, 16:31 Uhr

© GEPA Pictures Oscar Otte wird in Wimbledon im Hauptfeld aufschlagen

Die beiden Deutschen waren als Außenseiter in ihre jeweils dritten Partien gegangen. Vor allem Marterer, der es mit Fabian Maroszan zu tun bekam. Der Ungar hat vor ein paar Wochen in Rom Carlos Alcaraz besiegt, war in der Qualifikation an Position drei gesetzt. Aber Marterer setzte sich mit 7:5, 6:4, 6:7 (5), 5:7 und 7:5 durch und schaffte damit wie schon im vergangenen Jahr die Qualifikation für das Hauptfeld von Wimbledon.

Oscar Otte wiederum, für den die Saison bislang nicht nach Wunsch verlaufen ist, gewann gegen den Australier Marc Polmans mit 6:3, 7:6 (4), 4:6 und 7:5.

Fix im Hauptfeld sind neben Otte und Marterer aus deutscher Sicht Alexander Zverev, Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann. Jan-Lennard Struff muss aufgrund von Problemen mit der Hüfte auf einen Start in Wimbledon verzichten.

