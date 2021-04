Wimbledon plant 2021 mit 25 Prozent Auslastung - und schafft 2022 den Middle Sunday ab

Da sag noch einer, im All England Club wage man keine Neuerungen. Die Abschaffung des Middle Sundays beim Wimbledon-Turnier kommt jedenfalls fast eine Sensation gleich.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.04.2021, 16:00 Uhr

Wimbledon ist das einzige Grand-Slam-Turnier, das einen freien Tag gestattet: den "Middle Sunday" - dem gewöhnlich der "Manic Monday" folgt. Damit ist ab 2022 Schluss. Denn dann wird auch am mittleren Sonntag Tennis gespielt an der Church Road. Das gaben die Veranstalter in ihrer Frühjahrspressekonferenz am Dienstag bekannt.

Dank der verbesserten Grasplatztechnologie und der Instanthaltungsmöglichkeiten habe man Vertrauen darin, dass die Plätze auch ohne den Middle Sunday (an dem immer ausgiebig gewässert wurde) in Schuss bleiben, auch der Centre Court. Das ermögliche es, vermehrt Fans zu erreichen und ein faireres Turnier abzuhalten, erklärte der neue Chairman Ian Hewitt.

In diesem Jahr bleibt der Middle Sunday jedoch noch Teil des Turniers. Bei dem man in der aktuellen Auflage aufgrund der Coronapandemie - zum jetzigen Zeitpunkt - mit einer 25-prozentigen Auslastung plant.

Wimbledon: Was ist sonst noch neu in 2021?

Auch sonst gibt es einige Änderungen in Wimbledon. Hier die wichtigsten:

Tickets für diese Auflage gibt es ausschließlich online zu kaufen, eine Queue wird es damit nicht geben. Neben dem Centre Court und Courts 1 und 2 können auch die Plätze 3, 12 und 18 gebucht werden (die sonst mit einem Hauptplatzticket oder via Ground Pass zugänglich waren).

Auch die Plätze 4 bis 11 werden mit dem elektronischen Challenge-System ausgestattet. Linienrichter bleiben aber Bestandteil (kein Hawkeye live).

Die Shot Clock soll Einzug erhalten.

Das Warm-up wird vom 1-5-1-System auf 1-4-1 umgestellt: 1 Minute Zeit nach dem Einmarsch, um sich fertigzumachen - 4 Minuten zum Einspielen - 1 Minute, um matchbereit zu sein.

2021 wird keine "Grasplatz-Formel" zur Setzung bei den Herren mehr angewendet, ab diesem Jahr richtet man sich komplett nach der Weltrangliste.

Die Hauptfeldspiele in Wimbledon finden in diesem Jahr vom 28. Juni bis zum 11. Juli statt.