Wimbledon: Preisgeld-Rekord beim Rasen-Klassiker - 52,3 Millionen Euro gibt's in 2023

Beim Wimbledon-Turnier gibt's in diesem Jahr so viel Geld zu gewinnen wie noch nie - vor allem für die ersten Runden hat man zugelegt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.06.2023, 21:00 Uhr

44,7 Millionen Pfund werden in diesem Jahr verteilt, umgerechnet rund 52,3 Millionen Euro. Das gaben die Veranstalter im All England Club bekannt. Damit habe man eine Steigerung von 11,2 Prozent zum Vorjahr erreicht.

Die Sieger der Einzelwettbewerbe sollen 2,35 Millionen Pfund erhalten (rund 2,75 Mio Euro), die Finalisten noch 1,175 Millionen Pfund (rund 1,37 Millionen Euro).

Vor allem habe man das Preisgeld für die ersten Runden erhöht, um die Spielerinnen und Spieler im weiteren Feld zu unterstützen. Das Geld für die Qualifikation habe man so um 14,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöht, das Erstrunden-Preisgeld um 10 Prozent.

"Wir freuen uns, den Spielern, die in diesem Jahr an den Meisterschaften teilnehmen, ein Rekordpreisgeld anbieten zu können, mit zweistelligen Steigerungen bei den meisten Veranstaltungen. Unser Ziel bei dieser Verteilung ist es, die Preisgelder für die Einzelsieger und die Zweitplatzierten wieder auf das Niveau von 2019 vor der Pandemie zu bringen und gleichzeitig den Spielern in den ersten Runden des Turniers die verdiente Unterstützung zukommen zu lassen", so Ian Hewitt, der Chairman des All England Clubs.

Wie viel Preisgeld gibt es in Wimbledon?

Konkret erhalten die Spieler für (ein Aus in) Runde 1 rund 64.320 Euro, für Runde 2 schon 99.410 Euro, für Runde 3 dann 153.207 Euro.

Fürs Achtelfinale werden 242.090 Euro pro Kopf ausgeschüttet, fürs Viertelfinale rund 397.636 Euro. Fürs Erreichen der Halbfinals gibt es 701.712 Euro. Fürs Finale eben 1.370.000 Euro, für den Sieg 2.750.000 Euro.

Für ein Quali-Aus in Runde 1 kommt man mit umgerechnet 14.911 Euro auch noch gut raus.

Die Doppelsieger erhalten 701.712 Euro pro Paarung, im Mixed gibt's 149.698 Euro.

Die Einzelsieger im Rollstuhltennis und Quad bekommen rund 70.171 Euro, die Doppelpaarungen rund 30.407 Euro.

Und auch die Ex-Champs müssen nicht drauflegen: Im Einladungsdoppel warten auf das Siegerteam immerhin auch 37.424 Euro.

Wimbledon-Preisgeld 2023 im Überblick