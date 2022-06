Wimbledon-Qualifikation: Maximilian Marterer folgt Philipp Kohlschreiber in Runde zwei

Maximilian Marterer hat die zweite Runde der Wimbledon-Qualifikation erreicht. Der Deutsche besiegte Juan Pablo Varillas nach hartem Kampf in drei Sätzen. Zuvor hatte bereits Philipp Kohlschreiber sein Auftaktmatch gewinnen können.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 20.06.2022, 15:59 Uhr

Maximilian Marterer steht in der zweiten Runde der Wimbledon-Qualifikation

Philipp Kohlschreiber zeigte sich am Platz fast wie in alten Tagen, siegte in zwei Sätzen gegen einen über weite Strecken überforderten Gregoire Barrere. Und ließ danach die Bombe platzen: Wimbledon wird das letzte Turnier mit Beteiligung des 38-Jährigen sein, danach will der ehemalige Weltranglisten-16. seine Karriere beenden.

Noch ist Wimbledon für den Deutschen aber nicht vorbei, Kohlschreiber wird in der zweiten Qualifiaktionsrunde auf Mihail Kukushkin treffen. Ebenfalls erfolgreich in die Qualifikation gestartet ist indes Maximilian Marterer. Der Weltranglisten-176. sorgte gegen Juan Pablo Varillas für eine kleine Überraschung und siegte nach drei umkämpften Sätzen mit 6:2, 1:6 und 6:4. Der Deutsche trifft nun auf Andreas Pellegrino.

Bereits die Segel streichen musste Landsmann Mats Moraing. Dieser hatte dem Ungarn Zsombor Piros nichts entgegenzusetzen und schied nach 40 Minuten mit 2:6 und 0:6 aus.