Wimbledon Qualifikation: Nur Molleker meistert die erste Runde

Rudolf Molleker hat die erste Runde zur Qualifikation für das Wimbledon-Hauptfeld erfolgreich absolviert. Henri Squire und Benjamin Hassan kassierten hingegen bittere Niederlage.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.06.2024, 17:26 Uhr

© Getty Images Rudolf Molleker konnte sich am Montag in der ersten Quali-Runde für Wimbledon durchsetzen.

Starke Leistung von Rudolf Molleker zum Auftakt der Qualifikation für Wimbledon im Londoner Stadtteil Roehampton. Gegen den Bulgaren Adrian Andreev siegte der gebürtige Oranienburger 6:3, 6:4 und hatte nach 69 Minuten Spielzeit die Teilnahme in der zweiten Runde sicher.

Molleker ließ seinem Gegner dabei wenige Chancen auf einen Sieg. In keinem seiner Aufschlagspiele musste die aktuelle 201 der Tenniswelt einen Breakball abwehren, konnte umgekehrt jedoch zahlreiche Breakmöglichkeiten erspielen. In der nächsten Runde wartet Alex Bolt, der Nicolas Kicker in zwei Sätzen besiegte.

Hassan und Squire unterliegen in drei Sätzen

Für Benjamin Hassan stand gegen den Australier James Duckworth mehr Arbeit an. Schon der erste Satz war hart umkämpft und endete im Tiebreak mit 10:8 für den Koblenzer. Doch Duckworth steigerte seine Leistung ab dem zweiten Durchgang und glich mit einem 6:2 aus. Auch im dritten Satz geriet Hassan ins Hintertreffen und musste sich nach einem 4:6 endgültig geschlagen geben.

Beendet ist das Turnier auch für Henri Squire, der ebenfalls trotz Satzführung am Tschechen Vit Kopriva scheiterte und damit seine zweite Hauptfeldteilnahme nach den French Open verpassen wird. In Paris hatte sich der 23-Jährige ebenfalls durch die Qualifikation gespielt und erreichte anschließend die zweite Hauptrunde.

