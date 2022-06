Wimbledon-Qualifikation: Philipp Kohlschreiber gewinnt - und kündigt Karriereende an

Philipp Kohlschreiber ist erfolgreich in die Wimbledon-Qualifikation gestartet. Im Anschluss an seinen Auftakterfolg über Gregoire Barrere kündigte der Deutsche an, nach dem Rasenklassiker seine Karriere beenden zu wollen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 20.06.2022, 14:28 Uhr

Philipp Kohlschreiber wird nach Wimbledon seine Karriere beenden

Einen kleinen Wackler leistete sich "Kohli" in seinem Auftaktmatch zur Wimbledon-Qualifikation gegen Gregoire Barrere, den Breakrückstand sollte der deutsche Altmeister jedoch postwendend egalisieren und wenig später den letztlich ungefährdeten 6:2 und 6:2-Erfolg perfekt machen. In Runde zwei geht es nun gegen Mikhail Kukushkin.

Dieser Erfolg hat jedoch einen fahlen Beigeschmack: Wie Philipp Kohlschreiber im Anschluss an seinen Sieg erklärte, wird der Deutsche nach Wimbledon seine professionelle Laufbahn beenden. "Es wird mein letztes Turnier sein, ich werde nach Wimbledon aufhören. Ich hoffe, ich kann es ins Hauptfeld schaffen", sagte Kohlschreiber nach seinem Erfolg.

Philipp Kohlschreiber konnte in seiner Laufbahn acht Titel auf der ATP-Tour gewinnen, den größten davon beim ATP-500-Event von HalleWestfalen. In der Weltrangliste erreichte der 38-Jährige mit Platz 16 seine Karrierebestleistung. Derzeit wird "Kohli" nur noch auf Platz 230 geführt.

Weitere Infos folgen!