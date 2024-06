Wimbledon-Qualifikation: Lys weiter, Barthel und Seidel raus

Eva Lys hat bei der Wimbledon-Qualifikationrunde in Roehampton den einzigen deutschen Sieg für eine deutsche Spielerin einfahren können.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.06.2024, 19:32 Uhr

© Getty Images Vier deutsche Spielerinnen haben die Reise nach Roehampton angetreten.

Eva Lys (130) als bestplatzierte Deutsche in der Qualifikation von Roehampton bekam es mit der Zypriotin Raluca Serban zu tun. Und die Hamburgerin ließ nichts anbrennen, gewann mit 6:4 und 6:4.

Mona Barthel (WTA-Ranking 209) scheiterte in drei Sätzen gegen die um über 100 Ränge besser platzierte Kamilla Rakhimova. Nach einem 2:6 im erstenSsatz, konnte die Neumünsteranerin den zweiten Durchgang deutlich mit 6:1 für sich entscheiden. Der finale Abschnitt gestaltete sich dann äußerst eng mit dem bessern Ende für die Russin.

In zwei Sätzen unterlag Ella Seidel (157) der Bulgarin Gergana Topalova (229) mit 5:7 und 4:6. Im gesamten Match konnte die deutsche Nachwuchsspielerin nicht in Führung gehen und musste stattdessen zum Großteil in beiden Sätzen Rückständen hinterherlaufen.

Noma Noha Akugue hält nur einen Satz mit

Mit Noma Noha Akugue (179) scheiterte eine weitere Spielerin aus dem DTB-Nachwuchskader in der Auftaktrunde der Wimbledon-Quali. Gegen Hailey Baptiste (98) unterlag die Finalistin vom Rothenbaum aus dem vergangenen Jahr 5:7, 2:6. Vor allem im ersten Satz zeigte die Hamburgerin eine starke Leistung, gab dann jedoch beim Stand von 5:6 mit dem ersten Breakball der Partie ihren Aufschlag ab.

