Wimbledon-Qualifikation: Sebastian Ofner gewinnt deutsch-österreichisches Duell gegen Cedrik-Marcel Stebe

Sebastian Ofner steht in der Wimbledon-Qualifikation dank eines Zweisatzerfolges über Cedrik-Marcel Stebe in der zweiten Runde.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.06.2021, 20:04 Uhr

© Getty Images Sebastian Ofner besiegte Cedrik-Marcel Stebe in zwei Sätzen

Der einzige österreichische Vertreter in der Herren-Qualifikation von Wimbledon steht in der zweiten Runde: Sebastian Ofner, der 2017 erst in der dritten Runde des Hauptbewerbs gescheitert war, besiegte den an Position 20 gesetzten Cedrik-Marcel Stebe aus Deutschland in seiner Auftaktpartie klar mit 6:2 und 6:3. Der 25-Jährige bekommt es nun mit Andrey Kuznetsov zu tun.

Die zwei österreichischen Damen in der Qualifikation werden erst am Mittwoch ins Turniergeschehen eingreifen: Barbara Haas spielt gegen Jessica Pieri, Julia Grabher trifft auf Katarina Zavatska.

