Jannik Sinner stimmt sich mit Aryna Sabalenka auf Wimbledon ein

Bei der Vorbereitung auf Wimbledon setzt Jannik Sinner nicht nur auf intensive Einheiten, sondern auch auf ungewöhnliche Trainingspartner – wie Aryna Sabalenka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.06.2025, 20:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner weilt bereits in London

Wie immer möchte Jannik Sinner nichts dem Zufall überlassen. Und also bereitet sich der Weltranglistenerste bereits seit einigen Tagen akribisch auf das am Montag beginnende Grand-Slam-Turnier in Wimbledon vor. Doch auch der Spaß kommt beim Südtiroler, der bei seinem einzigen Vorbereitungsturnier in HalleWestfalen bereits im Achtelfinale am späteren Sieger Alexander Bublik scheiterte, nicht zu spät.

Davon durften sich am Montag auch die Tennisfans im Aorangi Park ein Bild machen. Denn Sinner trainierte nicht wie üblich mit einem seiner männlichen Kollegen, sondern mit der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka. Die wie ihr Pendant bei den Herren ja noch auf ihren ersten Triumph in Wimbledon wartet.

Sabalenka feiert Prestigeerfolg

Während Sinner seit dem Vorjahr durch seinem Turniersieg in HalleWestfalen bereits einen Rasentitel in seiner Vita hat, war Sabalenka auf dem Grün bislang noch nie erfolgreich. Immerhin durfte die Belarussin am Montag aber über einen kleinen Prestigeerfolg jubeln, brachte sie eine am Trainingscourt platzierte Balldose doch vor Sinner zu Boden.

Die Strafe? Eine Runde Liegestütze für Sinners Team, das nach der bitteren French-Open-Finalpleite gegen Carlos Alcaraz zuletzt ja ohnehin schon ganze Arbeit leisten musste. Erstmals etwas ernster wird es für den Südtiroler am Freitag bei der Auslosung, am Dienstag folgt sein erstes Match.