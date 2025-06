Wiedervereint: Djokovic und Ivanisevic auf dem Trainingsplatz

Allerdings steht Goran Ivanisevic diesmal nicht an Djokovics Seite, sondern auf der seines neuen Schützlings – und gestrigen Trainingspartners des Serben – Stefanos Tsitsipas.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 25.06.2025, 13:12 Uhr

© Getty Images Goran Ivanisevic und Novak Djokovic stehen in Wimbledon erneut gemeinsam auf dem Platz

Die Vorbereitungen für Wimbledon laufen auf Hochtouren – fast alle Stars der Weltspitze haben sich bereits auf dem englischen Rasen versammelt. Aryna Sabalenka übt Präzisionsschläge mit Jannik Sinner, Jack Draper, Englands Nummer Eins ließ sich im neuen dunkelroten Outfit von Nike filmen und Novak Djokovic steht erstmals wieder mit Ex-Coach Goran Ivanisevic auf dem Platz – allerdings auf unterschiedlichen Seiten.

Tsitsipas will mit Ivanisevic zurück an die Tennisspitze

Denn während der Serbe nach der Trennung von Andy Murray überraschend Boris Bosnjakovic als neuen Coach heranzog, ist es Tstitsipas – aktuell 26. der Welt - der unter der Anleitung des 53-jährigen Ivanisevic seine Bestform zurückgewinnen möchte. Im Mai bestätigten die beiden ihre neue Zusammenarbeit. In Halle war der Kroate bereits als Coach mit dabei. Tsitsipas erreichte dort das Achtelfinale.

Auf den Spuren von Federers Titel-Rekord

Während der 26-jährige Grieche sein Zweitrunden-Aus vom vergangenen Jahr beim englischen Major wettmachen will, peilt Djokovic – wie könnte es fast anders sein – einen neuen Rekord an: Mit seiner 20. Wimbledon-Teilnahme in Folge will der Serbe zu Roger Federer aufschließen, der mit acht Titeln beim Londoner Grand Slam den Rekord hält.

Der 24-fache Major-Champion weißt beim Rasenklassiker eine beeindruckende Bilanz von 97:12 Siegen auf und konnte 2022 zuletzt den Titel in London gewinnen. In den vergangenen beiden Jahren machte ihm Carlos Alcaraz jedoch einen Strich durch die Rechnung und besiegte den Serben jeweils im Endspiel.