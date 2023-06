Wimbledon Qualifikation: Siegemund und Korpatsch weiter

Licht und Schatten für die deutschen Damen in der zweiten Qualifikationsrunde für Wimbledon: Laura Siegemund und Tamara Korpatsch konnten souveräne Siege einfahren. Ausgeschieden sind dagegen Eva Lys und Noma Noha Akugue.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.06.2023, 21:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Keine Probleme hatte Tamara Korpatsch bei ihrem zweiten Auftritt in Roehampton. Die 28-Jährige Hamburgerin, in der Qualifikation an Position 19 gesetzt, gewann deutlich gegen Carrole Monet aus Frankreich mit 6:4, 6:1. In der dritten Runde trifft die Deutsche nun auf das 16-jährige Megatalent aus Russland Mirra Andrejewa.

Ebenfalls weiterkämpfen für ein Ticket in der ersten Runde des Hauptfelds darf Laura Siegemund. Die 35-jährige Filderstädterin behielt gegen die Tschechin Jana Cepelova mit 6:3, 6:4 die Oberhand. Am Donnerstag trifft Siegemund nun auf die Belgierin Yanina Wickmayer

Ausgeschieden sind dagegen Noma Noha Akugue und Eva Lys. Nachdem Lys in der ersten Qualirunde noch Kristina Mladenovic in zwei Sätzen schlagen konnte, verlor sie in der zweiten Runde Marina Bassols Ribera mit 2:6, 3:6. Die 19-jährige Noma Noha Akugue verlor mit dem gleichen Ergenis gegen die US-Amerikanerin Taylor Townsend.

Hier das Quali-Tableau in Wimbledon