Wimbledon: Raducanu ohne Probleme, Paolini und Keys haben welche

Publikumsliebling und Lokalmatadorin Emma Raducanu hat souverän die zweite Runde beim Wimbledon-Turnier 2025 erreicht. Ebenfalls weiter: Vorjahresfinalistin Jasmine Paolini, Ex-Siegerin Marketa Voundrousova und Australian-Open-Championesse Madison Keys.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.06.2025, 22:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Raducanu schlug ihre Landsfrau Minnge “Mimi” Xu mit 6:3, 6:3 und feierte damit einen Auftakt nach Maß beim Heimturnier - da, wo sie einst erstmals auf sich aufmerksam gemacht hatte. 2021 hatte Raducanu aus der Qualifikation heraus das Achtelfinale erreicht und einen kleinen Hype entfacht; wenige Wochen später siegte sie sensationell bei den US Open.

In Wimbledon hatten auch die Zuschauer Spaß bei ihrer Performance: “Ich habe einen Champagner-Korken über den Platz fliegen sehen”, so Raducanu im Anschluss. “Ich freue mich, dass ihr eine gute Zeit hattet. Cheers!”

In Runde 2 trifft die Weltranglisten-40. nun auf 2023er-Siegerin Marketa Voundrousova. Die Tschechin, lange verletzt und zuletzt Siegerin in Berlin, gewann gegen McCartney Kessler mit 6:1, 7:6 (3). Ohnehin hat es dieser Teils des Tableaus in sich: Die Siegerin dieses Spiels könnte nämlich wiederum auf die topgesetzte Aryna Sabalenka treffen.

Keys und Paolini müssen kämpfen, Anisimova verteilt die Brille

Auch eine weitere Britin ließ die Fanherzen höher schlagen: Katie Boulter nahm Paula Badosa raus - 6:2, 3:6 und 6:4 hieß es für sie, zur großen Freude aus Richtung Henman Hill, der am Abend eines heißen Tages doch etwas Schatten bot. Und Abkühlung, von den meisten verstärkt durch ein kühles Pimm's on the Hill.

“Dieser Platz ist der Inbegriff dessen von dem, wovon jedes britische Kind träumt - um darauf zu spielen und erst recht, um darauf zu gewinnen”, war Boulter überglücklich.

Heftig kämpfen musste indes Australian-Open-Siegerin Madison Keys beim 6:7 (4), 7:5, 7:5 über Elena-Gabriela Ruse. Und: Vorjahresfinalistin Jasmine Paolini beim 2:6, 6:3, 6:2 gegen Anastasia Sevastova, die am Ende allerdings angeschlagen war.

Überzeugend indes: Amanda Anisimova, die Yulia Putintseva einen Double Bagel ausgab - 6:0, 6:0. Weiter auch: Ex-Nummer 1 Naomi Osaka durch ein 6:4, 7:6 (4) gegen die australische Qualifikantin Talia Gibson.