Wimbledon: Regen dominiert - Struff und co. machen am Samstag weiter

Jan-Lennard Struff konnte sein Match gegen Daniil Medvedev am Freitag nicht beenden. Der Regen machte den Beteiligten am Ende ein Strich durch die Rechnung. Die Fortsetzung folgt nun am Samstag.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 05.07.2024, 20:21 Uhr

© Getty Images Der Regen machte am Freitgabend das Weiterspielen unmöglich.

Harter Tag für Jan-Lennard Struff. Schon Daniil Medvedev als Gegner hat dem Warsteiner keinen leichten Tag in Aussicht gestellt. Und auch das Match lief zunächst gegen die deutsche Nummer zwei. Nach einem 1:6, 3:6-Rückstand ging der dritte Satz mit 6:4 an Struff und musste sich dann nach zwei weiteren Spielen wir alle anderen Aktiven endgültig dem Regen beugen. Einige Zeit des Wartens verging, bis die Verantwortlichen gegen 19 Uhr Ortszeit den Tag auf den Außencourts für beendet erklärten.

Damit muss Jan-Lennard Struff am Samstag bei der Wiederaufnahme der Partie zwei Sätze gegen Daniil Medvedev gewinnen und das Match damit drehen, um den Einzug in sein erstes Wimbledon-Achtelfinale perfekt zu machen. Im direkten Vergleich liegt die Nummer eins Russlands deutlich mit 5:1 vorne. Auf Rasen siegten beide Kontrahenten jeweils einmal im direkten Duell, Medvedev u.a. 2021 in der ersten Runde in Wimbledon.

Drei weitere Matches auf Samstag verlegt

Drei weitere Matches ereilt bei den Männern dasselbe Schicksal. Roberto Bautista Agut muss gegen Fabio Fognini dann ebenfalls einen 1:2-Satzrückstand drehen, dasselbe Schicksal ereilt Brendon Nakashima gegen Ugo Humbert. Denis Shapovalov und Ben Shelton haben noch eine längere Distanz vor sich, spielten am Freitag beide Kontrahenten lediglich fünf Spiele des ersten Satzes.

Das unterbrochene Match zwischen Donna Vekic und Dayana Yastremska auf den Court 1 verlegt, sodass alle geplanten Einzelmatches bei den Frauen absolviert werden konnten.

Hier das Einzel-Tableau der Männer in Wimbledon

Hier das Einzel-Tableau der Frauen in Wimbledon