Wimbledon: Rücken-OP - Andy Murray verpasst Heim-Grand-Slam

Andy Murray wird aufgrund einer notwendigen Rücken-Operation 2024 nicht in Wimbledon aufschlagen können. Auch seine Teilnahme an den Olympischen Spielen wackelt damit gehörig, was wiederum positive Aspekte für Dominic Thiem haben könnte.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 23.06.2024, 15:07 Uhr

© Getty Images Andy Murray kann aufgrund einer Rücken-Operation nicht am Grand-Slam-Turnier in Wimbledon teilnehmen

Der zweimalige Tennis-Olympiasieger Andy Murray kann beim Grand Slam in Wimbledon in diesem Jahr nicht an den Start gehen. Das teilte die ATP-Tour am Sonntag via X mit. Der 37-Jährige unterzog sich am Samstag einer Rückenoperation, die laut der englischen Zeitschrift "The Telegraph" eine etwa sechswöchige Pause nach sich zieht und eine Teilnahme am Rasenturnier in London (1. bis 14. Juli) unmöglich macht. Den prestigeträchtigen Rasen-Grand-Slam in London gewann die ehemalige Nummer eins der Welt in den Jahren 2013 und 2016.

Durch den Eingriff gerät auch seine Olympia-Teilnahme in Paris (27. Juli bis 4. August) in Gefahr. Für den Goldmedaillen-Gewinner von 2012 und 2016 wäre es bereits der fünfte Turnierstart bei Sommerspielen. Während der Schotte vermutlich mit seinem harten Verletzungsschicksal hadern wird, steigt damit für Österreichs Top-Star Dominic Thiem die Chance deutlich in seiner letzten Saison auf der Tour doch noch bei den Olympischen Spielen in Paris dabei sein zu können. Gleichwohl darf man sich bei Kämpfer Andy Murray nie zu hundert Prozent sicher sein.

Zuletzt hatte der Schotte in der zweiten Runde des ATP-Turniers im Londoner Queen's Club sein Zweitrundenmatch gegen den Australier Jordan Thompson aufgeben müssen. Eine Runde zuvor absolvierte der dreimalige Grand-Slam-Champion gegen Alexei Popyrin (Australien) sein 1000. Match auf der ATP-Tour. Immer wieder machen Gerüchte die Runde, dass der Brite nach der laufenden Saison seine von Verletzungen geplagte Karriere beendet.