Wimbledon: Rybakina in Wimbledon fast unschlagbar

Elena Rybakina steht nach ihren Wimbledon-Triumph 2022 erneut im Halbfinale. Bereits am Donnerstag wartet dort Barbora Krejcikova.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 10.07.2024, 18:43 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina fühlt sich auf den Plätzen in Wimbledon nachweislich wohl.

Ganze 62 Minuten dauerte der Auftritt von Elena Rybakina im Viertelfinale von Wimbledon gegen Elina Svitolina. Das 6:3, 6:2 gegen die Ukrainerin war der nächste klare Sieg für die Kasachin auf dem Weg zum zweiten Wimbledon-Titel. 2022 siegte die heute 25-Jährige noch für die meisten Fans überraschend im Endspiel gegen Ons Jabeur. Mittlerweile gehört die Weltranglistenvierte zum festen Inventar der WTA-Elite. Und bei den Grand Slams zum Favoritenkreis.

In Wimbledon ist dieser Favoritinnenstatus noch ein ganzes Stück höher zu bemessen. Rybakina hat sich in den letzten Jahren zu einer exzellenten Rasenspielerin entwickelt. Es scheint bei der Stärke der Rechtsauslegerin fast unwirklich, dass neben dem Wimbledon-Titel vor zwei Jahren kein weiterer Pokal auf Rasen hinzugekommen ist.

Rybakina bereits mit 19 Siegen in Wimbledon

Vor allem weil die Bilanz beim Grand Slam auf dem Grün mehr als überragend ist. Bei vier Teilnahmen, inklusive dieses Jahres, kommt Elena Rybakina auf insgesamt 21 gespielte Matches an der Church Road, wovon 19 Siege verbucht werden konnten. Im letzten Jahr scheiterte die damalige Titelverteidigerin im Viertelfinale an Vorjahresfinalistin Ons Jabeur im Re-Match. Bei der ersten Teilnahme 2021 war im Achtelfinale Schluss. Das schwächste Abschneiden nach vier bisherigen Teilnahmen in London.

Am Donnerstag wartet nun mit Barbora Krejcikova ein neuer Name in der Vorschlussrunde von Wimbledon. Elena Rybakina geht als klare Favoritin in die Partie. Auch im Endspiel sollte ihr dieser Status sicher sein.

