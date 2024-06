Wimbledon: Schafft es Novak Djokovic entgegen aller Erwartungen zum Rasenklassiker?

Novak Djokovic hat seinen Fans mit einem vielversprechenden Video Hoffnung auf ein baldiges Comeback gemacht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.06.2024, 15:17 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic befindet sich auf dem Weg der Besserung

Dass Novak Djokovic rechtzeitig für Wimbledon fit wird, schien vor wenigen Tagen noch nahezu ausgeschlossen. Der 24-fache Grand-Slam-Sieger musste nach seiner verletzungsbedingten Aufgabe bei den French Open am rechten Knie operiert werden und schien für den Rasenklassiker in London (1. bis 14. Juli) definitiv auszufallen.

Selbst sein verantwortlicher Sportarzt Antoine Gerometta hatte sich in einem Interview mit “L'Equipe” pessimistisch gezeigt: “Es ist unwahrscheinlich, dass er in drei Wochen wieder 100 Prozent erreicht hat." Der genaue Heilungsprozess sei allerdings “unmöglich vorauszusagen”, so Gerometta.

Olympia als Saison-Highlight

Wie es scheint, macht Djokovic gute Fortschritte. Bereits am Mittwoch war der serbische Superstar in Belgrad ohne Krücken unterwegs, am Freitag postete er nun ein vielversprechendes Video auf Instagram. Demnach arbeitet der langjährige Weltranglistenerste bereits hart an seinem Comeback.

Ob sich ein Start in Wimbledon tatsächlich ausgeht, ist derzeit noch nicht abzuschätzen. Wenige Wochen nach dem dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres steht für Djokovic mit den Olympischen Spielen in Paris (27. Juli bis 4. August) das Saison-Highlight auf dem Programm. Eine Goldmedaille fehlt dem 37-Jährigen noch in seiner Sammlung.