Wimbledon schockt Mitglieder - nur drei Courts offen

Die Wiedereröffnung des All England Lawn Tennis Clubs erfolgt langsamer als erhofft: Ab dem heutigen Samstag werden für die Mitglieder nur drei Plätze zur Verfügung stehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.05.2020, 22:26 Uhr

© GEPA Pictures In Wimbeldon lässt man es ruhig angehen

Vielleicht ist das ja eine gute Nachricht für die professionellen Tennisspieler, die erst 2021 wieder an der Church Road aufschlagen werden - bei den Clubmitgliedern des AELTC dürfte allerdings weniger Freude aufkommen. Wie der Daily Telegraph berichtet, werden ab dem heutigen Samstag nämlich zunächst nur drei Courts zur freien Benutzung aufgesperrt. Und keiner davon auf Rasen! Zweimal Hartplatz, einmal künstlicher Sand - das war´s. Novak Djokovic, Roger Federer und Co. müssen also keine Sorgen haben, dass der Turnierbelag überstrapaziert wird.

375 Mitglieder zählt der AELTC, bei dem die Verantwortlichen erst einmal warten wollen, wie sich die Gesamtlage in Großbritannien entwickelt. Zuletzt hatten die meisten Tennisclubs ihren Betrieb wieder aufgenommen.

Das prestigeträchtigste Turnier im Tenniszirkus hätte in diesem Jahr am 29. Juni beginnen sollen, wurde aber von den Veranstaltern frühzeitig abgesagt. Im Gegensatz zu den French Open oder den US Open hatte Wimbledon eine Versicherung für den Fall einer Pandemie abgeschlossen. Jenen Fans, die für das Wimbledon-Turnier 2020 schon Tickets besorgt hatten, erstattet der AELTC diese. Oder bietet die Option an, die Karten für dieselbe Session im kommenden Jahr einzutauschen.