Wimbledon-Siegerin Barbora Krejcikova verpasst die Australian Open

Wimbledon-Siegerin Barbora Krejcikova hat ihre Teilnahme an den Australian Open 2025 abgesagt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 05.01.2025, 12:14 Uhr

© Getty Images Barbora Krejcikova wird nicht in Melbourne spielen

Wimbledonsiegerin Barbora Krejcikova verpasst die Australian Open in Melbourne. Das gab die 29 Jahre alte Tschechin am Sonntag in den Sozialen Netzwerken bekannt. "Leider ist meine Rückenverletzung, die mich am Ende der letzten Saison geplagt hat, noch nicht vollständig ausgeheilt", schrieb Krejcikova bei X.

Die Australian Open beginnen am kommenden Sonntag (12. Januar). Im vergangenen Jahr hatte Krejcikova beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison das Viertelfinale erreicht und dort gegen die spätere Siegerin Aryna Sabalenka aus Belarus verloren. Im Sommer 2024 holte Krejcikova in Wimbledon ihren zweiten Grand-Slam-Titel im Einzel nach Roland Garros 2021.

Die Entscheidung gegen die Australian Open sei für sie "wirklich enttäuschend", denn sie "liebe es, in Melbourne zu spielen", schrieb Krejcikova: "Ich arbeite hart daran, vollständig gesund zurückzukommen und kann es nicht abwarten, euch wieder auf dem Court zu sehen." Die Weltranglistenzehnte im Einzel hat im Doppel und Mixed insgesamt fünfmal die Australian Open gewonnen.