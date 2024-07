Wimbledon: Sinner gönnt Hanfmann ein Highlight-Match

Es geht direkt zur Sache auf dem "heiligen Rasen" von Wimbledon: Sieben deutsche Profis und die österreichische Nummer ein kämpfen am Montag beim Auftakt des Tennis-Klassikers um den Einzug in die zweite Runde.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 30.06.2024, 17:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner trifft in Wimbledon 2024 in Runde eins auf Yannick Hanfmann

Während die Stars Alexander Zverev und Angelique Kerber noch einen Tag frei haben und erst am Dienstag einsteigen, steht für den Karlsruher Yannick Hanfmann ein Highlight-Match an.

Der 32-Jährige fordert auf dem 11.393 Zuschauer fassenden Court 1 den Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien heraus. Sinner hat in diesem Jahr die Australien Open gewonnen und jüngst mit dem Triumph in Halle/Westfalen auch seine Entwicklung auf Rasen nachgewiesen. Auch die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff (Warstein) erwischte in dem Ungarn Fabian Marozsan keine leichte Aufgabe.

Sebastian Ofner, die österreichische Nummer eins, ist erst am Sonntag nach London gekommen. Ofner hat auf Mallorca gestern das Endspiel gegen Alejandro Tabilo verloren. Und muss schon am ersten Spieltag gegen Aleksandar Vukic aus Australien ran.

Die deutschsprachigen Matches am Montag in der Übersicht:

Court 1 - Spielbeginn 14.00 Uhr MESZ

3. Match: Yannick Hanfmann (Karlsruhe) - Jannik Sinner (Italien/Nr. 1)

Court 7 - Spielbeginn 12.00 MESZ

3. Match: Sebastian Ofner - Aleksandar Vukic (Australien)

Court 8 - Spielbeginn 12.00 Uhr MESZ

1. Match: Jan-Lennard Struff (Warstein) - Fabian Marozsan (Ungarn)

3. Match: Eva Lys (Hamburg) - Clara Burel (Frankreich)

4. Match: Maximilian Marterer (Nürnberg) - Roberto Bautista Agut (Spanien)

Court 16 - Spielbeginn 12.00 Uhr MESZ

2. Match: Daniel Altmaier (Kempen) - Arthur Fery (Großbritannien)

3. Match: Tamara Korpatsch (Hamburg) - Yuriko Miyazaki (Großbritannien)