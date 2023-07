Wimbledon: "Werde das Maximum aufbieten müssen" - Stan Wawrinka macht Duell gegen Djokovic klar!

Stan Wawrinka hat in Wimbledon die dritte Runde erreicht. Gegner dort: Novak Djokovic! Und gegen den hat der Schweizer bei den Grand Slams eigentlich gute Erfahrungen gemacht.

von Florian Goosmann in Wimbledon

zuletzt bearbeitet: 06.07.2023, 16:21 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka

"Stan The Man" ist wieder da - und steht beim Wimbledon-Turnier 2023 in der dritten Runde. Nach einem 6:3, 4:6, 6:4, 6:2 gegen den an 29 gesetzten Tomas Etcheverry.

Ein feiner Sieg für den Schweizer, und einer mit Aussicht: Denn nun geht's am Freitag gegen Novak Djokovic.

Der hatte bereits gestern mit einem durchaus umkämpften Dreisatzerfolg gegen Jordan Thompson den Einzug in Runde 3 geschafft.

Djokovic gegen Wawrinka: Große Erinnerungen...

Im direkten Vergleich führt Djokovic mit 20:6 gegen Wawrinka - drei der Wawrinka-Siege fanden jedoch bei den Majors statt. Wir erinnern uns vor allem an das French-Open-Finale 2015 und das US-Open-Endspiel 2016, die Wawrinka beide für sich entschied.

Aktuell aber muss man Djokovic als haushohen Favoriten ansehen: Er steht aktuell bei 30 Matchsiegen in Folge in Wimbledon, will in diesem Jahr seinen achten Titel hier holen. Während es für Wawrinka - nach seiner langen Verletzung ohnehin noch nicht wieder dort, wo er einmal war - noch nie weiter als ins Viertelfinale gegangen ist. Im Gegenteil: Elf Mal war für ihn bereits in Runde 1 oder Runde 2 Schluss gewesen.

Wawrinka vor Djokovic-Match: "Große Herausforderung"

"Ich werde es genießen, wenn er mich nicht vom Platz schießt", so Wawrinka nach seinem Erfolg.

"Er ist ein überragender Champion. Wie er spielt, das ist sehr speziell. Aber wir haben noch nie auf Rasen gespielt. Von daher bin ich froh, die Gelegenheit zu haben, gegen ihn auf Rasen zu spielen. Zumindest ein Mal, bevor ich aufhöre. Es wird eine große Herausforderung. Hoffentlich kann ich ein hohes Level zeigen und wettbewerbsfähig sein. Wie immer gegen ihn werde ich das Maximum aufbieten müssen."

Das Spiel zwischen Murray und Tsitsipas ist für Freitag als drittes Match auf dem Centre Court angesetzt.

