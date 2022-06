Wimbledon: Stefanos Tsitsipas macht Drittrunden-Clash gegen Kyrgios klar

Stefanos Tsitsipas (ATP-Nr. 5) hat beim Wimbledonturnier 2022 die dritte Runde erreicht - und hier erwartet uns ein Blockbuster: Gegner dort ist Nick Kyrgios.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.06.2022, 16:40 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas

Tsitsipas schlug den Australier Jordan Thompson mit 6:2, 6:3 und 7:5 und steht damit erstmals wieder in Runde 3 auf dem Heiligen Rasen. 2019 und 2021 hatte der Grieche jeweils zum Auftakt verloren, das Achtelfinale in 2018 ist bislang das beste Abschneiden an der Church Road für ihn.

Ob er dieses Ergebis egalisieren kann? Muss man als fraglich bezeichen. Denn Tsitsipas trifft nun auf Nick Kyrgios, der bei seinem 6:2, 6.3, 6:1-Sieg über den an 26 gesetzten Filip Krajinovic rein gar nichts zuließ.

Kyrgios mit klaren Worten: "Kleine Erinnerung"

Im Gegenteil. Kyrgios zeigte eine seiner besten, konzentriertesten Leistungen überhaupt im Laufe seiner Karriere gegen den Queen's-Finalisten, nach dem umkämpften Fünfsatz-Sieg über Lokalmatador Paul Jubb in Runde 1. Da hatte sich Kyrgios wieder mit dem Publikum angelegt (oder umgekehrt), diesmal wollte er den "geliebten" Medien und Fans kein Futter geben, wie er anschließend in der Pressekonferenz erklärte.

Seine Leistung in der ersten Runde stünde in keinem Verhältnis zu der harten Arbeit, seinem harten Training, er selbst sei enttäuscht gewesen darüber. Dann der mangelnde Respekt der Medien... "es war nur eine kleine Erinnerung heute, um euch alle wieder zu erden", sagte Kyrgios. Er stand am Ende bei 24 Assen und 50 Winnern insgesamt und nur 10 Fehlern ohne Not - stark!

Gegen Tsitsipas führt Kyrgios im direkten Vergleich mit 3:1, erst zuletzt beim ATP-Turnier in Halle hatte er in drei Sätzen gewonnen.