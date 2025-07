Wimbledon: Stefanos Tsitsipas - „Weiß nicht, was ich machen soll“

Das verletzungsbedingte Aus von Stefanos Tsitsipas in Runde eins von Wimbledon 2025 war der nächste Tiefschlag in einer schwierigen Saison für den Griechen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.07.2025, 19:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Stefanos Tsitsipas ist im Moment ein Suchender

In den sozialen Medien neigt Stefanos Tsitsipas ja gerne zum Philosophieren, in seiner Pressekonferenz nach dem Erstrunden-Aus in Wimbledon 2025 gegen Valentin Royer ließ der Grieche aber keinen Spielraum für Interpretationen zu. Tsitsipas hatte nach zwei verlorenen Sätzen aufgeben müssen, und das beim ersten gemeinsamen Auftritt mit Coach Goran Ivanisevic am Ort dessen größten Triumphs. Ivanisevic hat 2001 ja in Wimbledon endlich seinen Grand-Slam-Sieg geholt, im Endspiel gegen Patrick Raster.

Von Major-Championships ist Stefanos Tsitsipas derzeit ziemlich weit entfernt. Als Nummer 24 ins Turnier gegangen wird der langjährige Top-Ten-Spieler in den ATP-Charts weiter zurückfallen. Was aber noch das geringste seiner Probleme zu sein scheint.

Tsitsipas hat Probleme mit der Körper-Rotation

„Es fühlt sich an, als hätte ich keine Antworten mehr“, erklärte Tsitsipas in seiner Pressekonferenz. „Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe alles versucht. Unglaublich viel an meiner Fitness gearbeitet, mit meinem Physiotherapeuten gearbeitet. Ich habe alles maximiert, was in meiner Macht steht. Aber gerade jetzt habe ich keine Antworten. Ich weiß nicht, was ich machen soll.“

Begonnen habe die Misere im Herbst 2023, so richtig offenkundig war es dann bei den ATP Finals in Turin geworden, wo Tsitsipas gegen Holger Rune aufgeben musste. Er hätte große Probleme bei der Körper-Rotation - und das sei im Tennis natürlich tödlich: „Wenn man im Tennis nicht rotieren kann, dann macht es keinen Sinn zu spielen.“

Lob für seinen neuen Coach hatte Stefanos Tsitsipas auch im Gepäck. „Oh, er ist großartig. Wir haben eine fantastische Zeit miteinander.“ Aber: „Selbst wenn er mir das meiste Selbstvertrauen mitgibt, fühle ich mich nicht wohl. Und wenn ich mit mir selbst und meinem Körper nicht im Reinen bin, kann ich nichts zeigen.“

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon