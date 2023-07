Wimbledon: Strycova und Hsieh siegen (fast) sensationell

Barbora Strycova und Su-Wei Hsieh haben die Doppelkonkurrenz in Wimbledon gewonnen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.07.2023, 22:49 Uhr

© Getty Images Su-Wei Hsieh, Barbora Strycova

Das tschechisch-taiwanesische Duo besiegte Storm Hunter und Elise Mertens mit 7:5, 6:4 und holte damit den zweiten gemeinsamen Wimbledontitel. Bereits 2019 hatten sie auf dem Centre Court zugeschlagen.

Der Sieg für die beiden ist beinahe eine Sensation: Denn Strycova und Hsieh waren erst im Frühjahr auf die Tour zurückgekehrt. Strycova hatte in 2021 ein Kind bekommen, Hsieh am Ende des Jahres verletzungsbedingt bis 2023 ausgesetzt. Und eigentlich wollte Strycova "nur" ihre Abschiedstour bis zu den US Open geben...

"Ich könnte nicht mir kein besseres Ende vorstellen", sagte sie auf die Frage, ob das tatsächlich ihr letztes Wimbledon gewesen sein sollte. "Ich will mich einfach bei Su-Wei bedanken."

Wimbledon habe sie schon als Kind geliebt und werde es immer lieben.