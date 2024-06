Wimbledon: Swiatek eröffnet gegen Kenin, Kerber gegen Putintseva

French-Open-Siegerin Iga Swiatek bekommt es in Wimbledon zum Auftakt mit Sofia Kenin zu tun. Und könnte in Runde drei auf Angelique Kerber treffen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.06.2024, 12:46 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek trifft auf Sofia Kenin

Will Iga Swiatek 2024 ihren ersten Wimbledon-Titel holen, muss sie dafür bereits in der ersten Runde eine hohe Hürde meistern. Die Weltranglistenerste trifft zum Auftakt auf die Australian-Open-Siegerin von 2020, Sofia Kenin. In Runde drei könnte es zum Duell mit Angelique Kerber kommen.

Die Deutsche hat mit Yulia Putintseva allerdings ebenfalls eine knifflige Aufgabe vor der Brust. Sollte sich Kerber durchsetzen, bekäme sie es in Runde zwei mit Katerina Siniakova oder Marina Stakusic zu tun. Auch Titelverteidigerin Marketa Vondrousova, die in Runde eins auf Jessica Bouzas Maneiro trifft, landete im ersten Turnierviertel.

Das zweite Turnierviertel wartet mit Elena Rybakina und Jessica Pegula auf. Während Rybakina zum Auftakt gegen Elena-Gabriela Ruse spielt, misst sich Pegula mit Ashlyn Krueger.

Gauff und Sabalenka in gleicher Hälfte

In der unteren Turnierhälfte sind Coco Gauff und Aryna Sabalenka die Favoritinnen auf den Halbfinaleinzug. Gauff eröffnet gegen Caroline Dolehide, Sabalenka gegen Emina Bektas.

Aus deutscher Sicht sind neben Kerber vier weitere Spielerinnen am Start. Laura Siegemund trifft auf Kateryna Baindl, Tatjana Maria auf Katie Boulter, Tamara Korpatsch auf Yuriko Miyazaki und Eva Lys auf Clara Burel. Österreicherin ist keine dabei.

Das Einzel-Tableau der Frauen