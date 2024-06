Wimbledon: Teenager-Duell mit Seltenheitswert

Mirra Andreeva und Brenda Fruhvirtova treffen in der ersten Runde in Wimbledon aufeinander und sorgen damit für ein Teenager-Duell, das es zuletzt vor 18 Jahren gab.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 29.06.2024, 10:06 Uhr

Mirra Andreeva und Brenda Fruhvirtova treffen in Wimbldeon in der ersten Runde aufeinander.

Die Auslosung von Wimbledon hat am Freitag zwei der jüngsten Spielerinnen im Feld gegeneinander angesetzt, Mirra Andreeva und Brenda Fruhvirtova sind beide erst 17 Jahre alt und könnten beide alterstechnisch betrachtet noch in der Juniorinnen-Konkurrenz. starten. Doch mit den Erfolgen und daraus resultierenden Platzierungen sind beide Akteurinnen defintiv dem Nachwuchs lange entwachsen.

Mirra Andreeva erreichte einige Woche nach ihrem 17. Geburtstag bei den French Open in Paris das Halbfinale und rangiert aktuell auf Platz 24 in der Weltrangliste. Siege gegen Aryna Sabalenka oder andere Top10-Spielerinnen sind bereits keine Seltenheit. Noch im Januar des vergangenen Jahres unterlag die Russin im Endspiel des Juniorenwettbewerbs der Austalian Open, seitdem geht die Karriere steil nach oben.

Radwanska und Azarenka machten es gleich

Als Mirra Andreeva in Melbourne im Juniorinnen-Finale unterlag, trat Brenda Fruhvirtova bereits im Hauptfeld der Frauen-Konkurrenz an. Und das mit gerade erst 15 Jahren. Ihre zwei Jahre ältere Schwester Linda feierte 2022 mit 17 Jahren ihre Grand-Slam-Premiere bei den US Open.

Mit dem nun anstehenden Erstrundenduell in Wimbledon treten beide Spielerinnen in große Fußstapfen. Das letzte U 18-Duell beim Rasenklassiker bestritten 2006 Agnieszka Radwanska und Victoria Azarenka. Für beide Spielerinnen ging es anschließend weit nach oben in der Karriere, garniert von großen Titeln.

Das Einzel-Tableau der Frauen