Wimbledon: Titelverteidigerin Barbora Krejcikova steht vor Wettlauf gegen die Zeit

Aufgrund einer Oberschenkelverletzung droht Titelverteidigerin Barbora Krejcikova den Rasenklassiker in Wimbledon zu verpassen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.06.2025, 22:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Barbora Krejcikova zog sich eine Verletzung zu

Muss Titelverteidigerin Barbora Krejcikova um ihre Teilnahme am Grand-Slam-Turnier in Wimbledon bangen? Die Tschechin konnte am Donnerstag beim WTA-250-Turnier in Eastbourne aufgrund einer Verletzung am rechten Oberschenkel nicht zu ihrer Viertelfinalpartie gegen Varvara Gracheva antreten und steht nun vor einem Wettlauf gegen die Zeit.

“Über Nacht ist es nicht besser geworden, sondern sogar noch schlimmer", sagte Krejcikova, die sich die Blessur am Mittwoch in ihrer Achtelfinalbegegnung mit Jodie Burrage zugezogen hatte. Die 29-Jährige wartet nun auf das Ergebnis einer Untersuchung und wird danach über ihren Start in Wimbledon entscheiden.

Krejcikova würde am Dienstag einsteigen

In der Vorsaison hatte Krejcikova im Südwesten Londons völlig überraschend ihren zweiten Grand-Slam-Titel im Einzel geholt. Als Titelverteidigerin würde die aktuelle Weltranglisten-17. in diesem Jahr am Dienstag ins Turniergeschehen eingreifen.

Seit ihrem Finalerfolg über Jasmine Paolini erlebt Krejcikova eine schwierige Zeit. Aufgrund einer Rückenverletzung bestritt die Tschechin im aktuellen Kalenderjahr erst im Mai ihr erstes Match, bei den French Open verlor sie zuletzt in Runde zwei gegen Veronika Kudermetova.