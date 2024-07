Wimbledon: Vekic ums Finale - Ist heute Donnas-Tag?

Donna Vekic hat heute die große Chance auf ihr erstes Majorfinale. Umso bemerkenswerter, weil sie vor wenigen Woche noch an eine lange Pause dachte.

von Florian Goosmann aus Wimbledon

zuletzt bearbeitet: 10.07.2024, 23:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Donna Vekic

Donna Vekic war relativ sprachlos nach ihrem Halbfinaleinzug. Dem ersten ihrer Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier.

Die Weltranglisten-37. brauchte sogar ein paar Sekunden nach dem Handshake mit Lulu Sun, bis sie endlich lachte. Mehr aus Erleichterung denn aus Freude. Und als die Sprache beim On-Court-Interview auf ihr Team kam, verkniff sie sich ein paar Tränen.

Vekic vor Paris: "Ich will eine längere Pause einlegen”

Ähnlich war's später in der Presserunde. Als es um ihre langen Verletzungen 2021 und 2022 (Knie) ging, musste sich Vekic wieder sammeln, bis sie antworten konnte. Schwierige Jahre seien es gewesen, sie habe nicht damit gerechnet, wieder auf ihr altes Level zu kommen. Ihrem Team sei sie dankbar, “dafür, dass es an mich geglaubt hat, als ich es nicht getan habe.”

Vekic packte aus, dass sie kurz davor war, ihre Karriere zu beenden, mehrere Male schon. Natürlich nach ihren Verletzungen. Aber auch kürzlich noch. “Es war der Donnerstag vor Roland-Garros in diesem Jahr, vorm Training. Als ich am Club angekommen bin, habe ich zu Nick (Coach Nikola Horvat, Anm. d. Red.) gesagt: Hör zu, ich ziehe zurück. Ich will nach Hause. Ich will eine längere Pause einlegen.”

Sie habe keine Energie mehr gehabt, kein Motivation fürs Training, dafür, immer weiter zu pushen. “Weil ich das Gefühl hatte, dass ich in den Monaten zuvor alles fürs Tennis gegeben habe, aber einfach nicht die Ergebnisse eingefahren habe, die ich erwartet hatte.”

Und da seien sie alle für sie da gewesen. Auch die Niederlage in Paris sei extrem schmerzhaft gewesen, aber sie habe weitergemacht. “Es ist verrückt, wie schnell sich die Dinge ändern können. (…) Und das nicht nur im Tennis, auch im Leben an sich.”

Gegen Paolini hat Vekic nun die Chance auf noch mehr, auch wenn die Italienerin nach ihrer Glanzleistung gegen Emma Navarro die Favoritin ist. Aber wer weiß: Vielleicht wird der Donnerstag ja zu Donnas Tag?