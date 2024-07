Wimbledon: Verletzungssorgen? Von wegen - Djokovic sicher weiter

Novak Djokovic ist mit einem 6:1, 6:2 und 6:4 gegen Vit Kopriva in das Wimbledon-Turnier 2024 eingestiegen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.07.2024, 18:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic hat am Dienstag einen guten Eindruck hinterlassen

Novak Djokovic mag am Dienstag zwar mit einer Kniestütze den Centre Court in Wimbledon betreten haben - während seines Matches gegen Vit Kopriva zeigte der siebenmalige Champion auf dem heiligen Rasen aber keine Anzeichen irgendwelcher Verletzungen. Djokovic gewann mit 6:1, 6:2 und 6:2 und spielt in Runde zwei entweder gegen Alejandro Moro Canas aus Spanien oder den Engländer Jacob Fearnley. Moro Canas hat sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt, Fearnley eine Wildcard erhalten.

Ein paar Minuten vor Djokovic hatte Alexander Zverev mit einem 6:2, 6:4 und 6:2 gegen Roberto Carballes Baena den Einzug in Runde zwei fixiert. Und sich dabei ebenso souverän gezeigt wie Djokovic.

Ausgeschieden ist hingegen Sebastian Korda, der sich in einem mitreißenden und von Regenunterbrechungen geprägten Match dem französischen Lucky Loser Giovanni Mpetshi Perricard mit 6:7 (5), 7:6 (4), 6:7 (6), 7:6 (4) und 3:6 geschlagen geben musste.

Mit etwa Mühe haben sich Hubert Hurkacz und Lorenzo Musetto für die zweite Runde qualifiziert. Hurkacz benötigte gegen Radu Albot ebenso vier Sätze wie Musetti gegen Constant Lestienne.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon