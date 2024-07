Wimbledon verzichtet auf Übertragung des EM-Endspiels

Das Fußball-EM-Finale zwischen England und Spanien wird in Wimbledon nicht gezeigt werden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.07.2024, 17:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images In Wimbledon liegt der volle Fokus auf dem Tennissport

Auf die englischen Sportfans warten am Sonntag gleich zwei große Highlights: Ab 15:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird in Wimbledon der Sieger der Herren-Konkurrenz ermittelt, sechs Stunden später trifft die englische Nationalmannschaft im Fußball-EM-Finale im Berliner Olympiastadion auf Spanien.

In Wimbledon fanden in den vergangenen Tagen daher Diskussionen darüber statt, ob das Endspiel auf der Großleinwand am Henman Hill übertragen werden soll. Am Freitag folgte gegenüber Ubitennis dann jedoch die Absage: Das EM-Finale wird in Wimbledon unter keinen Umständen gezeigt werden.

Begründet wird dies vom “All England Lawn Tennis Club” unter anderem damit, dass unmittelbar nach dem letzten Ballwechsel die Aufräumarbeiten beginnen sollen. Ein Teil des in London verwendeten Equipments wird nach Paris transferiert, wo ab dem 27. Juli das olympische Tennisturnier stattfindet.

Die gute Nachricht für alle Fußball-Fans in Wimbledon: In vielen Bars rund um die Anlage wird das EM-Finale allenfalls übertragen werden.