Wimbledon: Was hat Daniil Medvedev aus der Lehrstunde mitgenommen?

Vor einem Jahr schlitterte Daniil Medvedev im Wimbledon-Halbfinale gegen Carlos Alcaraz in eine Lehrstunde. Kann der Russe am heutigen Freitag das Blatt wenden?

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.07.2024, 08:15 Uhr

© Getty Images 2023 war Daniil Medvedev im Halbfinale chancenlos

Am 14. Juli 2023 war es, da bekam Daniil Medvedev auf dem Centre Court von Wimbledon deutlich seine Grenzen aufgezeigt. Der US-Open-Sieger von 2021 unterlag dem damals erst 20-jährigen Carlos Alcaraz im Halbfinale mit 3:6, 3:6 und 3:6 - und verglich den Spanier anschließend mit dem legendären Trio Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer.

“Er ist ein bisschen wie sie”, meinte Medvedev über Alcaraz, der das Turnier durch einen Fünfsatzerfolg über Djokovic anschließend auch für sich entscheiden konnte. Am heutigen Freitag kommt es in Wimbledon nun zum Wiedersehen zwischen Medvedev und Alcaraz. Das Erfolgsrezept aus Sicht des Russen ist klar: “Man muss auf seinem absoluten Topniveau spielen. Nur so kann kann man gegen ihn gewinnen."

An dieser Aussage nach seiner Halbfinale-Niederlage vor einem Jahr hat sich bis heute nichts geändert. Angesichts seiner bisherigen Leistungen in Wimbledon ist Alcaraz der Topfavorit auf den Titel, insbesondere im Viertelfinale gegen Tommy Paul zeigte der dreifache Grand-Slam-Sieger nach dem verlorenen ersten Satz eine grandiose Leistung.

Medvedev schlägt bei den US Open zurück

Doch auch Medvedev befindet sich in absoluter Topform, die er im Viertelfinale mit seinem Fünfsatzerfolg über den Weltranglistenersten Jannik Sinner unter Beweis stellte. Allerdings dürfte Alcaraz den 28-Jährigen durch sein variables Spiel vor noch mehr Herausforderungen stellen als der Südtiroler.

Im Head to Head der beiden führt Alcaraz mit 4:2, auch die beiden jüngsten Duelle (Indian Wells 2024 und ATP Finals 2023) gingen an den Weltranglistendritten. Doch Medvedev stellte bereits unter Beweis, dass er den Spanier auf der ganz großen Bühne auch schlagen kann: Im Halbfinale der US Open 2023 behielt der Russe dank einer fantastischen Vorstellung in vier Sätzen die Oberhand.

