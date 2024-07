Wimbledon: Wen genau meint Frances Tiafoe mit „Clowns“?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.07.2024, 23:53 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe ist mit der Gesamtsituation unzufrieden

Frances Tiafoe hat nach einem dramatischen Auftakterfolg gegen Matteo Arnaldi ein paar Dinge gesagt, die bei den Kollegen wohl nicht auf Zustimmung stoßen werden.Hier einmal die Liste der potenziellen Kandidaten, alleine aus der aktuellen Saison 2024: Junsheng Shang, Tomas Machac, Marcus Giron, Tommy Paul, Dominik Koepfer (Achtung: doppelte Nennung!), Stefanos Tsitsipas, Christopher O´Connell, Ben Shelton, Pedro Cachin, Federico Coria, Arthur Rinderknech, Denis Shapovalov, Jack Draper und Ring Hijikata. Und nun die Preisfrage: Welchen dieser Kollegen, die ihn seit Jahresbeginn besiegt haben, möchte Frances Tiafoe denn das Etikett „Clown“ anheften?

Denn nichts anderes hat der US-Amerikaner nach seinem Comeback-Erfolg gegen Matteo Arnaldi (auch ein Clown-Anwärter) in Wimbledon gemacht. Und das hat sich so angehört: „Buchstäblich war ich in dieser Woche vor einem Jahr die Nummer zehn in der Welt und jetzt bin ich hier gerade noch gesetzt. Und verliere gegen Clowns. Ich hasse, das zu sagen. Aber ich will ehrlich sein.“

Tiafoe nun gegen Coric

Nun werden Aussagen dieser Art ja selten so heiß gegessen, wie sie gekocht wurden. Aber neue Freunde wird sich der eigentlich allseits beliebte Tiafoe nicht gemacht haben. Und die Frage ist tatsächlich: Wen speziell könnte er gemeint haben? Tsitsipas, Shelton, Paul und wohl auch Shapovalov sind auszunehmen. Und Tomas Machac spielt eine sehr starke Saison. Und Draper hat in Stuttgart ja den Titel geholt, nachdem er Vorjahressieger Tiafoe eliminiert hatte.

Tatsächlich stand lediglich Shang zum Zeitpunkt seines Erfolges gegen Tiafoe außerhalb der Top 100. Mittlerweile wird der Chinese schon auf Position 91 geführt. Und spätestens mit dem Erreichen der Zweistelligkeit sollte der Clown-Status eigentlich nicht mehr zum Tragen kommen.

Sollte Tiafoe sein kommendes Match verlieren, dann könnte er sich immerhin zugute halten, dass er einem Mann zum Opfer gefallen ist, der schon ein ATP-Masters-1000-Turnier gewonnen hat: Borna Coric. Und der hat trotz anhaltender Verletzungsprobleme kein großes Humorpotenzial.

