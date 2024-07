Wimbledon: Zverev flachst nach Schreckmoment mit Guardiola

Alexander Zverev hat die Runde der letzten 16 in Wimbledon erreicht. Ein Sturz im zweiten Satz ließ seine Fans den Atem anhalten. Dennoch war der Hamburger im On-Court-Interview nach seinem Erfolg gegen den Briten Cameron Norrie schon wieder zu Scherzen aufgelegt.

von SID / Redaktion

zuletzt bearbeitet: 06.07.2024, 22:49 Uhr

© Getty Images Nach seinem "Ausrutscher" im Match gegen Norrie war Alexander Zverev schon wieder zu Scherzen aufgelegt.

Alexander Zverev flachste mit Pep Guardiola und konnte schon wieder lachen. "Wir brauchen dich zurück bei Bayern München. Wenn du keine Lust mehr auf Fußball hast, kannst du mich trainieren", sagte der Tennis-Olympiasieger nach seinem Achtelfinaleinzug in Wimbledon und nahm die Glückwünsche des Starcoaches von Manchester City entgegen - er hatte den Schreckmoment in seinem Match offenbar schon gut verarbeitet. Zverev bleibt in Wimbledon trotz eines schmerzhaften Sturzes auf Kurs. Der Olympiasieger aus Hamburg setzte sich am Samstag im Drittrundenduell gegen den britischen Hoffnungsträger Cameron Norrie mit 6:4, 6:4, 7:6 (17:15) durch.

Zverev, dessen Match Guardiola aus der Royal Box und auch 2014-Weltmeister Mats Hummels auf dem Centre Court verfolgten, musste sich nach einem Sturz beim Stand von 2:2 im zweiten Satz am linken Knie behandeln lassen und bekam später einen Tapeverband angelegt. Für einen Moment wurden Erinnerungen an die schwere Knöchelverletzung bei den French Open 2022 wach - doch Zverev berappelte sich und brachte den Sieg durch. Am Abend stand eine MRT-Untersuchung an. "Ich werde es checken lassen. Ich fühle mich in manchen Bewegungen etwas eingeschränkt", sagte Zverev, er habe auch Schmerzen verspürt: "Aber ich war in der Lage, auf meinem Level weiterzuspielen."

Zverev hofft in London nun auf mehr. Der Sprung ins Viertelfinale gelang ihm bei dem Tennis-Klassiker bislang noch nicht, bei den drei anderen Grand-Slam-Events in Melbourne, Paris und New York erreichte er mindestens das Halbfinale. Zuletzt verpasste der Hüne mit einer Finalniederlage bei den French Open seinen ersten Major-Titel. Um den will der starke Aufschläger nun an der Church Road mitspielen. Die größten Favoriten auf die Trophäe sind zwar der italienische Weltranglistenerste Jannik Sinner und der dreimalige Grand-Slam-Sieger Carlos Alcaraz aus Spanien. Doch die Experten haben auch Zverev im Blick, der die ersten beiden Runden glatt gewonnen hatte. Im Achtelfinale trifft Zverev auf den an Nr. 13 gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz, der sich in den späten Abendstunden gegen den an Position 24 gelisteten Chilenen mit 7:6 (3), 6:3, 7:5 behaupten konnte.

